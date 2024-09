Jadralni padalec strmoglavil kmalu po vzletu

Gorski reševalci iz Maniaga so v soboto ob 18.30 posredovali na gori Valinis na Pordenonskem, kjer se je poškodoval 51-letni jadralni padalec iz Madžarske. Kmalu po vzletu je strmoglavil. Kot kaže, se je jadralno padalo zaradi zračne turbulence nenadno zaprlo in je padel v grm, pri čemer si je zlomil nogo. Zdravstveno osebje službe 118 ga je na kraju stabiliziralo, nato so ga prenesli do reševalnega vozila, pri čemer so ga zaradi strme lege pobočja zavarovali z vrvmi. Prepeljali so ga bolnišnico. Na kraju so bili tudi karabinjerji. Intervencija se je zaključila ob 20.30.