Javno-zasebno partnerstvo za Kanin

Bovec, pravzaprav kar širše območje Zgornjega Posočja, lahko preživi le s celoletnim turizmom, saj brez zimske turistične sezone imajo hoteli, apartmaji, restavracije in ostali turistični ponudniki ogromne izgube in je razvoj onemogočen. Obenem nedelovanje žičnice in smučišča na Kaninu predstavlja mednarodni čezmejni problem, saj je na italijanski strani Dežela Furlanija - Julijska krajina vložila ogromna sredstva v posodobitev centra Na Žlebeh ob predpostavki vzajemnih vlaganj tudi na slovenski strani. Prav tako je Kanin najvišji gorski center v Sloveniji, z najzanesljivejšimi naravnimi klimatskimi pogoji za dolgoročno delovanje. Od tod potreba po javno-zasebnem partnerstvu, ki je edini način za obuditev zimske sezone. V to so prepričani pri konzorciju Promotor, katerega predstavniki so v petek na izredni seji bovškega občinskega sveta predstavili študijo za oživitev kaninskega smučišča. Za občinske svetnike je predlog resen, zdaj pa je na potezi država.

Predstavniki konzorcija, ki združuje šest partnerjev (podjetje Foris kot lastnik hotela Kanin, podjetje Soča Rafting, žičničarsko podjetje Leitner, Stem International, Riko in Projekt) niso šli v podrobnosti, saj so te označili za poslovno skrivnost. Vsekakor naj bi po poročanju Slovenske tiskovne agencije študija vsebovala tehnično dokumentacijo, pravno-ekonomsko analizo in upravljavski načrt. V njej je predlog nove trase krožno-kabinske žičnice z zmogljivostjo 1200 oseb na uro in potovalnim časom 13 minut iz doline do zgornje postaje, pri čemer bi tveganje naložbe in operativnega poslovanja nase prevzel zasebni partner, ki bi se mu vloženi kapital povrnil v 21 letih, medtem ko bi se javnemu partnerju oz. državi kapital povrnil v sedmih letih. Celotna naložba bi znašala 68 milijonov evrov, od tega naj bi bilo od 20 do 25 odstotkov zasebnega kapitala, je bilo slišati na seji.

Projekt predvideva, da lastništvo parcel, opreme, naprav in zgradb ostane javno, se pravi v občinski oz. državni lasti. Prav država, katere predstavnikov pa ni bilo na petkovi seji (ministra za infrastrukturo in gospodarstvo Alenka Bratušek in Matjaž Han sta se opravičila) sicer po ustnih zagotovilih nekaterih ministrov podpira projekt, vendar, kot je dejal bovški župan Valter Mlekuž, zahteva prenos lastništva obstoječega smučišča Kanin, ki je od leta 2013 v občinski lasti, nase. Prenos za občino sicer ni sporen, vendar vlada ni pojasnila, kaj in kolikšen delež zahteva zase, zato bo občina danes zaprosila za obrazložitev pogojev. Vsekakor bi na občini pozdravili popoln prevzem lastništva. »Ni pomembno, kdo ima v lasti, niti kdo upravlja s Kaninom, želimo si samo, da bi bilo tudi pozimi v Bovcu polno ljudi,« je dejal Mlekuž.