Junijska temperatura in suša v zgodovinskem vrhu

Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bil junij 2021 zelo topel, zelo oz. celo izjemno suh ter izjemno osončen, razen na Primorskem, kjer je bil zelo osončen, je zapisal Arso na družbenih omrežjih.

Odklon temperature zraka od povprečja obdobja 1981–2010 je v Sloveniji znašal +3,4°C. Po hladnem maju spada letošnji junij med tri najtoplejše vsaj od leta 1950. Toplejša sta bila le junija 2003 in 2019 (oba z odklonom +4,2°C). Letošnji junij je med drugim že dvanajsti zaporedni s pozitivnim odklonom temperature glede na obdobje 1981–2010, ugotavlja Arso. Hladnejši od povprečja pa so bili v novem tisočletju le trije juniji, in sicer leta 2001, 2004 in 2009.

Padavin je bilo izjemno malo

Kazalnik višine padavin v Sloveniji glede na referenčno obdobje 1981–2010 je znašal 24%, kar uvršča junij 2021 med najbolj sušne vsaj od leta 1950. Pred tem je bil najbolj suh junij 2006 (s kazalnikom padavin 36%), podobno suhi pa so bili še juniji 2019, 2003, 2000, 1977 in 2013, vsi s kazalnikom padavin pod 55 %.

Več sonca od povprečja

Letošnji junij je bil izjemno osončen, še sporoča Arso. Kazalnik trajanja sončnega obsevanja glede na primerjalno obdobje 1981–2010 je v Sloveniji znašal 144%. To letošnji junij uvršča na prvo mesto najbolj osončenih junijev po letu 1961. Letošnji junij je prehitel predlanskega (2019), ki je imel kazalnik trajanja sončnega obsevanja v Sloveniji 139 %, in junij 2000, s kazalnikom 137%. V tem tisočletju je opazen trend vse bolj osončenih junijev, ugotavljajo na Arsu, saj jih je bilo kar 15 s kazalnikom osončenosti nad 100% in le šest z nižjim kazalnikom.