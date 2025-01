Jutri vlažni jugozahodni tokovi, v četrtek topla fronta

Tokovi so ob približevanju ciklonskega območja, ki se je v preteklih dneh zadrževalo nad južnimi predeli Italije, že obrnili od jugozahoda in proti nam priteka bolj vlažen zrak. Večja vlaga se obeta jutri, ko bo ciklonsko območje vse bližje.

Danes bo povečini zmerno do pretežno oblačno, jutri bo oblačno, ponekod bo lahko občasno rosilo. Ozračje bo mestoma zamegljeno.

V sredo se bo prehodno okrepil anticiklon, ki nam bo zagotovil bolj stanovitno vreme, pri čemer se bo v nižjih slojih povečini vseeno še zadrževal bolj vlažen zrak. Prevladovalo bo oblačno in bolj vlažno vreme toda brez omembe padavin.

V četrtek bo naše kraje dosegla topla vremenska fronta. Prevladovalo bo oblačno vreme z rahlimi in pogostimi padavinami. Topleje bo. Meja sneženja se bo postopno dvignila na nadmorsko višino nad 1500 metrov.

V petek se bo vreme prehodno in delno izboljšalo, v soboto in nedeljo pa se bo ob približevanju nove višinske doline znova povečal vpliv vlažnih jugozahodnih tokov in bo spet bolj vlažno. Več spremenljivosti in morebitne občasne jasnine bo predvidoma v soboto, medtem ko bo, kot kaže, v nedeljo več oblakov.