Južnotirolski prevzem čedajske banke zamrznjen

Iz čedajske banke CiviBank so danes sporočili, da so na pristojni sodni organ Deželnega upravnega sodišča (DUS) v Laciju vložili pritožbo glede poskusa prevzema s strani bocenske banke Sparkasse. DUS so pozvali, naj preveri, če sta južnotirolska banka in istoimenska fundacija spoštovali določila, ki omejujejo fundacije glede lastniških deležev v bankah. Sodišču so predlagali tudi zamrznitev javne ponudbe za prevzem, ki se je sklenila danes, kot tudi sklica skupščine delničarjev, na kateri naj bi 25. maja izvolili nov upravni odbor.

Le nekaj ur zatem so iz čedajske banke sporočili, da je DUS Lacija sprejel pritožbo na podlagi 56. člena zakonika upravnega procesa in potrdil zamrznitev posledic odločitve organa Consob, ki je bil prižgal zeleno luč dokumentu zavoda Sparkasse. Učinki tiste odločitve bodo zamrznjeni do nove odločitve DUS, ki je predvidena za 31. maj. Dotlej bo torej prekinjeno pristopanje k javni ponudbi južnotirolske banke.