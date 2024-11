Kaj nam lahko danes pove taborišče Visco

Nekdanje fašistično taborišče v Viscu pri Palmanovi bo prihodnjo soboto, 9. novembra, v središču pozornosti. Združenje partizanov Italije VZPI - ANPI bo tam v sodelovanju s tamkajšnjo občino priredilo posvet in vodene oglede.

Prvi se bo ob 17. uri začel v prostorih Muzeja na meji v Ul. Borgo Piave 22. Predavala bosta raziskovalec pri Znanstveno-raziskovalnem središcu Koper Federico Tenca Montini in Marta Verginella, profesorica na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Posvetu so dali naslov Visco 1943 - Spomin na koncentracijsko taborišče za Jugoslovane na meji, ki se spreminja (v ital. Memoria del campo di concentramento per Jugoslavi sul confine che cambia).

V taborišče Visco v Furlaniji so fašisti od februarja do septembra leta 1943 zaprli vsaj 3000 ljudi. Tja so pošiljali predvsem Slovence in Hrvate oziroma prebivalce nekdanje Jugoslavije, med katerimi je bilo veliko žensk in otrok.