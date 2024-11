Kaj storiti v primeru nasilja nad ženskami

Primere nasilja moškega nad žensko lahko v Italiji prijavijo tako žrtve kot njihovi sorodniki ali prijatelji. To je mogoče storiti s prijavo na policijski ali karabinjerski postaji. Obstaja pa tudi možnost prijave prek aplikacije za mobilne telefone YouPol. Za tako prijavo odvetnik ni potreben. Prav tako organi pregona zagotavljajo anonimnost vsakemu, ki prijavi nasilje v partnerski zvezi: njegovih osebnih podatkov nihče ne bo razkril v nadaljnjih postopkih. Na Tržaškem je bilo lani deset opominov izrečenih ravno na podlagi prijav tretjih oseb. Na tej povezavi najdete aplikacijo za operacijske sisteme Android, na tej povezavi pa aplikacijo za operacijske sisteme IOS.

V Trstu v Ulici San Silvestro 5 deluje center za boj proti nasilju nad ženskami Goap. Žrtve nasilja lahko poiščejo pomoč na telefonski številki 040 3478778 v ponedeljek, četrtek in petek med 9. in 15. uro ter v torek in sredo med 12. in 18. uro. Če poznate žensko, žrtev nasilja, lahko prav tako pokličete na telefonsko številko. Operaterke in operaterji vam bodo svetovali, kako ukrepati.

V Gorici v Ulici Diaz 5/c pa deluje združenje SOS Rosa. Na telefonsko številko +39 0481 32954 je mogoče poklicati ob ponedeljkih, sredah in četrtkih med 9. in 13. uro ter med 16.30 in 18.30. Ob torkih in petkih pa lahko združenje pokličete med 9. in 13. uro.

Po pomoč se je mogoče obrniti tudi s klicem na interventno številko 112. Koristna je tudi aplikacija za telefon »112 Where are U«, ki ob klicu na pomoč z interventnimi službami deli lokacijo dogajanja. Pa telefonska številka 1522: operaterji t.i. Rožnatega telefona so žrtvam nasilnih moških na voljo 24 ur na dan.