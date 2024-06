Kako glasujemo na evropskih volitvah

Volišča odprejo po celotni Italiji danes ob 15. uri. Danes (v soboto) bo možno oddati svoj glas do 23. ure, jutri (v nedeljo) pa se bodo volivci lahko podali na volišča, kjer običajno glasujejo, med 7. in 23. uro. Volitve se tudi tokrat odvijajo dva dneva, a na soboto in nedeljo, ne pa, kot je postalo običajno v zadnjih letih v Italiji, na nedeljo in ponedeljek.

Na evropskih volitvah lahko izberemo le eno listo. Osebam, ki kandidirajo na tej listi, lahko oddamo do tri preferenčne glasove, vsi pa morajo biti kandidati na isti listi. Spoštovati je treba tudi načelo uravnovešenosti spolov. Če oddamo dve preferenci, morata biti za moškega in žensko, če oddamo tri preference pa za žensko, žensko, moškega ali moškega, moškega, žensko, sicer bodo preference neveljavne. V primeru glasovanja za listo, ki zastopa manjšinsko skupnost, konkretno le Južnotirolsko ljudsko stranko, pa lahko oddamo le eno preferenco.

Z namenom zagotovitve izvajanja demokratičnih pravic in dolžnosti celotnemu prebivalstvu, bodo volilni uradi občin odprti tudi za časa glasovanj. Volivke in volivci, ki so torej izgubili volilno izkaznico, ali se jim je prekomerno poškodovala oziroma so zapolnili vsa razpoložljiva polja za žige, bodo lahko zaprosili za novo in jo tudi takoj dobili. Urniki so po navadi objavljeni na spletnih straneh občin, sicer velja, da so volilni uradi odprti za čas odprtja volišč. Pri tem velja spomniti, da lahko slovenski volivci zaprosijo za dvojezične volilne izkaznice.