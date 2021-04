Kako v šolo, če uradnih navodil še ni?

Italijanska vlada je v sredo zvečer sprejela odločitev glede odprtja šol prihodnji teden. A kaj so točno sklenili premier in ministri, še včeraj popoldne ravnatelji niso vedeli. Kaj šele profesorji, učitelji, dijaki, učenci in starši.

»Zelo pogosto se dogaja, da šele iz medijev izvemo, kaj je sklenila vlada, uradna navodila ministrstva pa prejmemo ‘post festum’. Zgodi se, da po TV izvemo za neko odločitev, ko pa gremo na splet poiskat zakon, ne dobimo ničesar ali pa samo kakšno sporočilo za javnost. A jaz, ki odgovarjam, odločitve ne morem sprejeti na podlagi nekega sporočila za javnost, potrebujem zakon,« potoži ravnatelj Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana v Trstu Primož Strani.

Tudi ravnateljica na večstopenjski šoli in drugostopenjskem zavodu v Gorici Mara Petaros včeraj sredi dneva ni vedela, kako naj uskladi pouk za prihodnji teden. »Spreminjam urnik skoraj vsak dan, zdaj sem že verzirana v tem,« pravi.