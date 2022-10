Kolesar z obrazom udaril ob kamnita tla

Gorski reševalci iz Pordenona so ob 12.20 posredovali v Budoi, severno od Pordenona, kjer se je poškodoval 30-letni kolesar iz Porcie. Mladenič, ki je bil v družbi drugega kolesarja, je med vožnjo navzdol zaradi zdrsa prednjega kolesa na blatni površini nerodno padel in z obrazom udaril ob kamnita tla. Na srečo je nosil čelado, ki je ublažila posledice padca, kljub temu pa je utrpel razpočno rano in več udarcev. Na kraj je priletel deželni reševalni helikopter. Zdravstveno osebje mu je nudilo prvo pomoč, nato so ga naložili na nosilo in s helikopterjem prepeljali do reševalnega vozila, s slednjim pa v pordenonsko bolnišnico.