Kolesarka s krožne poti padla na nižje ležece gozdnato območje

Gorski reševalci iz Rablja so danes ob 12.30 skupaj z reševalci finančne policije posredovali na trbiški krožni poti Julius Kugy, kjer se je poškodovala 36-letna kolesarka iz Veneta. Udarila je v koreniko in izgubila ravnotežje ter padla na spodnje gozdnato območje. Močno se je udarila v gleženj.

Reševalci so jo z državne ceste dosegli peš. Poškodovani gleženj so imobilizirali, kolesarko pa so naložili na nosila. Z vrvmi so jo kakih sedemdeset metrov po grebenu spustili do ceste, kjer jo je pričakalo reševalno vozilo. Posredovanje se je zaključilo okrog 13.30.