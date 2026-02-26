Megla je z morja začela preplavljati Trst (video)

Okrog 17. ure je megla, ki se je zadrževala na morju, od zahoda s šibkim zahodnim vetrom začela preplavljati Trst. Slikovito dogajanje je na tržaškem nabrežju ujel v objektiv Luigi Castellani. Pogled spletnih kamer z višje perspektive je prav tako zgovoren.

Ozračje je te dni zaradi občutne otoplitve v višjih slojih zelo stanovitno, pri čemer se v prizemlju začenja zadrževati postopno vse bolj vlažen zrak. Od jutri do vključno nedelje bo v gorah sončno in za ta čas zelo toplo, v nižinah in ob morju pa se bodo prepletali megla in krajevne delne razjasnitve. Megla bo verjetnejša in pogostejša v krajih tik morja.