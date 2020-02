Koronavirus: Italija in Slovenija dobro sodelujeta

Italija in Slovenija dobro sodelujeta pri vprašanjih, ki so vezana na širitev koronavirusa. Slovenski minister za zdravje Aleš Šabeder je italijanskemu veleposlaniku v Sloveniji Carlu Campanileju posredoval zahvalo italijanski vladi ter italijanskemu ministrstvu za zdravje za sodelovanje in pomoč pri organizaciji in izvedbi prevoza (tudi) dveh slovenskih državljanov iz Japonske v Slovenijo. Veleposlanik Campanile je predstavil trenutno situacijo in ukrepe v Italiji. Koalicija in opozicija v Italiji sta povezani v iskanju strategij, da bi zajezili pojav koronavirusa, je menil diplomat, minister Šabeder pa je predstavil ukrepe v Sloveniji.

Šabeder se je medtem danes v Rimu udeležil mednarodnega posveta o zajezitvi novega koronavirusa. Poleg predstavnikov italijanske vlade so na sestanku, na katerem določajo nadaljnje ukrepe za zajezitev virusa, sodelovali tudi predstavniki sosednjih držav Slovenije, Avstrije, Švice in Francije. Italijanski zunanji minister Lugi Di Maio je vzporedno s tem veleposlanikom sosednjih držav (tudi slovenskemu Tomažu Kunstlju) predstavil situacijo s koronavirusom v državi.