Koronavirus: meje ostajajo odprte

Zaprtje mej Italije s sosednjimi državami zaradi širjenja koronavirusa bi bil v tem trenutku pretiran in hkrati neučinkovit ukrep, zato meje ostajajo odprte. V to so prepričani ministri za zdravje Avstrije, Francije, Hrvaške, Nemčije, Švice in Slovenije in seveda njihov italijanski kolega Roberto Speranza, sklicatelj današnjega sestanka, ki sta se ga udeležila tudi italijanski zunanji minister Luigi Di Maio in evropska komisarka za zdravje Stella Kyriakides. »O koronavirusu mora imeti glavno in odločilno besedo stroka, ne politika, ki mora ukrepati na osnovi predlogov strokovnjakov,« je nocoj dejal minister Speranza, ki se je skupaj s predsednikom vlade Giuseppejem Contejem ob izbruhu in širjenju nalezljive bolezni takoj opredelil proti zaprtju mej.

Ministri za zdravje so se zavzeli za izmenjave in poenotenje še vedno zelo zmedenih in protislovnih informacij za popotnike, ki prihajajo z ogroženih območij Italije ali potujejo tja. Zavzeli so se tudi za izmenjavo zdravstvenih in epidemioloških informacij kot tudi informacij o ukrepih, sprejetih za soočenje z okužbami. Ministri so tudi pohvalili prizadevanja Italije ob izbruhu novega koronavirusa na severu države za zaščito italijanskih in evropskih državljanov.