Danes ponekod najtoplejši dan letos

Z okrepitvijo subtropskega anticiklona so temperature po pričakovanju včeraj in danes poskočile. Povsod v deželi je za ta čas zelo toplo. K vzponu temperature je v dopoldanskih urah prispevala šibka burja, ki je proti nam preusmerjala zelo suh zrak. V opoldanskih urah je nato v krajih ob morju zapihal morski veter, ki nekoliko hladi obalo in so se temperature ponekod rahlo znižale. Danes je bilo najtopleje v Tržiču, kjer je meteorološka opazovalnica za okolje Arpa namerila najvišjo dnevno temperaturo 29,3 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura letos. Pred tem je bilo v Tržiču najtopleje 13. aprila, ko se je živo srebro povzpelo na 26,8 stopinje Celzija. V Boljuncu smo namerili izenačenje letošnje najvišje temperature z 28,2 stopinje Celzija, enako vrednost kot 13. aprila.

Živo srebro se je danes marsikje v FJK dotaknilo poletnih vrednosti. V Gradišču je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 29,1 stopinje Celzija, v Červinjanu 28,5, v Koprivnem 28,1 in pri Briščikih 27,0 stopinje Celzija.

Danes se bo še nadaljevalo sončno in za ta čas zelo toplo vreme.

Z jutrišnjim dnem bodo na vreme pri nas vplivala občasna pronicanja nekoliko bolj vlažnega zraka, ki bo povezan s ciklonskim območjem, ki je nastalo med Britanskim otočjem in Pirenejskim polotokom. Jutri (sreda, 1. maja) bo sprva delno jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in iz nje posamezne kratkotrajne krajevne plohe, ki bodo najmanj pogoste ob morju.

Podobno vreme bo v četrtek.

Najvišje dnevne temperature bodo jutri do okrog 25 stopinj Celzija, v četrtek pa bo še za kakšno stopinjo Cezija hladneje.