Kosovo Srbijo obtožuje terorističnega napada

Še vedno ni znano, kaj je botrovalo eksploziji, ki je v petek poškodovala kanal, ki dovaja vodo dvema za energetsko oskrbo Kosova ključnima termoelektrarnama. Kosovski premier Albin Kurti pa je že obtožil Srbijo, da stoji za terorističnimi tolpami. Iz Beograda te obtožbe zavračajo.

Do eksplozije je prišlo blizu kraja Zubin Potok na severu Kosova, poškodovani kanal pa je dovažal vodo termoelektrarnama, ki proizvajata večino elektrike za potrebe države, obenem je v več krajev na severu in tudi za del Prištine dovajal pitno vodo. Zaenkrat je oskrba z elektriko nemotena, saj so našli začasno rešitev oz. v noči na soboto v termoelektrarnah spet vzpostavili sistem hlajenja, oskrbo z vodo pa so doslej obnovili na 25 odstotkov. V primeru, da škoda ne bo odpravljena, bo lahko del Kosova ostal brez elektrike, je dejal premier Kurti, ki si je včeraj tudi ogledal prizorišče eksplozije.

Drugače je Kurti dogodek označil za »kriminalen in terorističen napad s ciljem uničenja naše kritične infrastrukture«. Napad naj bi po njegovih besedah izvedli profesionalci, za njim pa naj bi stale tolpe, ki jih usmerja Srbija. Da gre za terorizem, je prepričana tudi kosovska policija, ki je včeraj v nekaj večinsko srbskih občinah na severu države izvedla več preiskav in pridržala več ljudi.

Kurtijeve obtožbe so najvišji srbski predstavniki na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem ostro zavrnili. »Take neutemeljene obtožbe imajo namen očrniti ugled Srbije in spodkopati prizadevanja za mir in stabilnost v regiji,« je dejal Vučić, medtem ko je več drugih predstavnikov srbske vlade pozvalo k hitri preiskavi, v kateri naj sodelujeta tudi Natova mirovna misija Kfor in pravosodna misija Evropske unije Eulex. Dogodek so že obsodile tudi ZDA, ki pozorno spremljajo razmere in bodo pomagale kosovski vladi pri ugotavljanju krivcev in zagotovitvi njihove odgovornosti, so sporočili iz ameriškega veleposlaništva v Prištini.