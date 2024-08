Kovači in inštalaterji bodo vse redkejši

Če se bo trend zmanjševanja števila obrtnikov in obrtniških podjetij nadaljeval oz. ne bo prišlo do preobrata, se utegne zgoditi, da bo v Italiji čez kakih deset let zelo težko dobiti kakega vodovodarja, kovača ali inštalaterja, da izdela kak proizvod ali izvede kako popravilo za posameznika ali ustanovo. Tako ugotavljajo pri združenju obrtnikov in malih podjetnikov CGIA iz Mester, kjer so preteklo soboto objavili študijo, iz katere izhaja, da v državi stalno upada število obrtnikov.

V enajstih letih (od leta 2012 do leta 2023) je Italija izgubila 409.986 obrtnikov, kar znaša 22 odstotkov: če jih je bilo leta 2012 1.866.904, se je njihovo število lani zmanjšalo na 1.456.918, samo v lanskem letu jih je zmanjkalo 73.000. Med deželami negativno prednjačijo Abruci, kjer je od leta 2012 do leta 2023 zmanjkalo 12.768 obrtnikov oz. 29,2 odstotka, najmanjši padec pa so zabeležili na Trentinskem - Južnem Tirolskem (4431 oz. 12,8 odstotka). Med 103 pokrajinami oz. bivšimi pokrajinami prednjači Vercelli, kjer so v enajstih letih izgubili 2275 obrtnikov oz. 32,7 odstotka, najmanjšo izgubo pa so imeli v Bocnu (970 obrtnikov manj oz. 6,1 odstotka).

Furlanija - Julijska krajina se sicer nahaja pod državnim povprečjem in je četrta najmanj prizadeta med italijanskimi deželami (nahaja se na 17. mestu): od leta 2012 do leta 2023 je namreč izgubila »samo« 7310 obrtnikov oz. 18,3 odstotka (od 40.037 na 32.727), kar pomeni, da je vsak peti obrtnik iz različnih vzrokov prenehal z dejavnostjo. Še najbolje se godi Tržaški, ki na lestvici pokrajin (ali bivših pokrajin) zaseda 102. oz. predzadnje mesto in je v enajstih letih beležila drugi najmanjši upad števila obrtnikov (438 oz. 7,9 odstotka, od 5515 na 5077). Pordenonska in Videmska se nahajata na 79. oz. 80. mestu z 19,9 oz. 19,8-odstotnim upadom: na Pordenonskem so v enajstih letih izgubili 2218 obrtnikov (od 11.171 na 8953), na Videmskem pa 3917 (od 19.802 na 15.885). Najslabši položaj na lestvici pokrajin zaseda Goriška, ki je na 67. mestu z 20,8-odstotnim upadom: v enajstih letih je izgubila 737 obrtnikov, saj se je število le-teh zmanjšalo s 3549 na 2812.

