Krave in osli zbežali z Višarske planine

Ob nizkih temperaturah in močnem sneženju, ki je v četrtek in petek zajelo Višarje, je več krav in oslov zbežalo z Višarske planine in se odpravilo v dolino, poroča časopis Il Friuli. Lastnik kmetijskega podjetja, ki je opazil njihovo izginotje, je zaprosil za pomoč gozdarsko policijo. Živino so na srečo našli. Del pobeglih živali so pospremili v hlev, drugih štirinajst krav in oslov, ki so že bili oddaljeni, pa so gozdarski policisti prepeljali v alpsko kasarno Lamarmora, kjer bodo ostali v prihodnjih dneh. Nato ju bodo ponovno pospremili v prostore kmetijskega podjetja.

Na Višarjah je v minulih dneh zapadlo do 40 centimetrov snega in so se temperature naenkrat spustile za več stopinj Celzija pod ničlo.