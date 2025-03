Krka in Reka poplavljata, več rek se razliva

V jutranjih urah sta začeli poplavljati reka Reka in Krka, ki poplavlja na območjih pogostih poplav v zgornjem toku. Krka bo čez dan poplavljala vzdolž celotnega toka. Reke v porečju Ljubljanice in Vipave, Dravinja v spodnjem toku ter več vodotokov na Notranjskem, Dolenjskem in v Slovenski Istri pa se razlivajo, so sporočili z agencije za okolje.

Reke na omenjenih območjih večinoma še počasi naraščajo. V severnem delu Slovenije so pretoki veliki in večinoma ustaljeni, v severovzhodnem delu države so pretoki rek srednji do veliki in se počasi povečujejo.

Trenutno poplavljajo tudi pritoki Krke. Hidrologi napovedujejo, da bo v Podbočju največji pretok dosegla ponoči, predvidoma okoli 300 kubičnih metrov na sekundo.

Prometno informacijski center za državne ceste poroča, da so zaradi poplavljenih vozišč trenutno popolne zapore cest Smednik - Zameško - Kostanjevica pri Zameškem, Železniška cesta med Koprom in Ankaranom ter lokalna cesta Gračišče - Smokvica - Dvori.

Danes bodo reke v južni polovici Slovenije po napovedih večinoma začele upadati. Naraščali bosta Krka in Ljubljanica s kraškimi pritoki ter Kolpa in Sava v spodnjem toku. Še nekoliko bosta narasli tudi Dravinja in Pesnica v spodnjem toku.

Vodostaj Ljubljanice na Ljubljanskem barju se bo danes še nekoliko povišal, poplavljene površine se bodo jutri začele počasi zmanjševati. Kolpa, Vipava in manjše reke na Notranjskem se bodo danes še razlivale.

Gladina morja ob plimovanju bo še vedno povišana. Morje lahko danes ob večerni plimi okoli 22. ure poplavi nižje ležeče dele obale v višini do 10 centimetrov.