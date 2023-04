Kupna moč v Italiji upada

Kupna moč družin v Italiji je v zadnjem trimesečju leta 2022 upadla za 3,7 odstotka v primerjavi s prejšnjim trimesečjem. To ugotavlja italijanski statistični zavod Istat v svojem rednem trimesečnem poročilu o računih javnih uprav, dohodkovnem položaju in varčevanju družin ter dobičku družb, ki je bilo objavljeno včeraj.

Dohodek družin se je sicer v omenjenem obdobju povečal za 0,8 odstotka. To pa ni bilo dovolj, saj je v enakem obdobju končna potrošnja zrasla za tri odstotke, od tod pa upad kupne moči za 3,7 odstotka. Hkrati se je nagnjenost družin k varčevanju zmanjšalo: v zadnjem trimesečju lanskega leta je tako znašalo 5,3 odstotka, kar je dva odstotka manj v primerjavi s predzadnjim trimesečjem. Davčni pritisk je bil v tem obdobju 50,5-odstoten, kar pomeni, da se je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 zmanjšal za odstotek, ugotavlja poročilo zavoda Istat.

Poslabšala se je tudi stopnja zadolženosti javnih uprav v primerjavi z bruto domačim proizvodom na -5,6 odstotka v zadnjem trimesečju lanskega leta, medtem ko je bila v enakem obdobju leta 2021 -4,9-odstotna.

Pri združenju potrošnikov Codacons poudarjajo, da padec kupne moči predstavlja pravcat socialni in ekonomski alarm, zato od vlade zahtevajo, naj pospeši postopek za zmanjšanje davka na dodano vrednost pri nakupu hrane in osnovnih dobrin. Pri zvezi neposrednih obdelovalcev Coldiretti pa opozarjajo, da so v letu 2022 potrošniki porabili za nakup hrane za 7,9 odstotka več denarja, kupili pa so za 4,9 odstotka manj hrane. Italijanski kupci so se pri tem usmerili predvsem v nakupe v diskontnih trgovinah oz. tistih obratih, ki ponujajo nižje cene.