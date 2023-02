Kvirinal vabi SKGZ in SSO

Letošnja državna slovesnost ob dnevu spomina na fojbe in eksodus bo potekala v petek dopoldne v Kvirinalski palači, kjer bo prisotne nagovoril italijanski predsednik Sergio Mattarella. Novost predstavlja odločitev Mattarelle, da na proslavo povabi tudi predsednico SKGZ Ksenijo Dobrila in predsednika SSO Walterja Bandlja. Oba sta vabilo tudi sprejela.

Vabilo na vsakoletno proslavo je s kabineta predsednika na naslova krovnih organizacij prispelo prvič. Kljub temu prejemnika nad njim nista bila povsem presenečena, saj predstavlja nadaljevanje pomembnih korakov v smeri sožitja, ki sta jih v zadnjih letih storila predsednika Italije in Slovenije.

»Vabilo predsednika na državno proslavo je velika čast,« meni Walter Bandelj, za katerega organizaciji na tak način postajata vse resnejši sogovornici italijanskih oblasti. To je seveda zelo pomembno za reševanje drugih odprtih vprašanj, na primer na področju šolstva.

Predsednica SKGZ zelo ceni delo Mattarelle, ki je pokazal veliko mero pozornosti in vztrajnosti pri reševanju vrste nerešenih vprašanj, ki so povezana s slovensko narodno skupnostjo. Kritična pa je do ekscesov, zlorab in političnih manipulacij, ki smo jim vsako leto priča okoli 10. februarja. Kot je za naš dnevnik že povedala, podpira delo, ki sta ga v duhu humanizma in napredka opravila Sergio Mattarella in Borut Pahor, kot predstavnica dela civilne družbe, ki je tudi varuh spomenika padlim junakom v Bazovici, pa meni, da bi morali biti obiski spomenikov vzajemni. S prisotnostjo zgolj na enem se namreč priznava le spomin ene od dveh strani.