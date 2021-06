Ladja bo povezovala Ankaran, Koper, Izolo in Piran

Ladijska linija bo tudi letos v okviru čezmejnega projekta Crossmoby povezovala štiri istrska mesta - Ankaran, Koper, Izolo in Piran, in sicer za razliko od lanskega leta vse dni v tednu razen ob ponedeljkih. Obratovala bo zjutraj in popoldne. Ladja Zlatorepka, ki ima sicer zmogljivost 71 potnikov, bo lahko zaradi ukrepov v zvezi pandemijo lahko peljala največ 21 potnikov ali nekoliko več, če bo šlo za skupine. Na njej pa bo tudi 16 mest za prevoz koles.

Cena vozovnice oz. simboličnega prispevka bo od enega do treh evrov. Rezervacije mest ne bodo možne, v primeru slabega vremena pa bo prevoz odpadel. Ladijska linija bo začela obratovati prihodnjo soboto, 26. junija, in bo delovala do 3. oktobra.