Leto 2022 bo Evropa posvetila mladim

Evropska unija je razglasila leto 2022 za evropsko leto mladih. Z njim želi dati poudarek mladim, ki so še zlasti v času pandemije covida-19 prestali veliko stisk. Leto mladih bo vključevalo konference, različne dogodke ter informativne in promocijske kampanje. Pripomoglo naj bi k temu, da bi mlade bolje upoštevali pri oblikovanju politik EU. Začasni dogovor o razglasitvi evropskega leta mladih sta v ponedeljek dosegla Svet EU, v katerem so zastopane države članice, in Evropski parlament.

»Mladi so med pandemijo prestali veliko stisk. Evropsko leto mladih bi počastilo njihova prizadevanja za premagovanje ovir, ki so jih doživeli in ki jih je povzročila kriza covida-19,« so zapisali v sporočilu Sveta. Mladi so se v času pandemije soočali z zaprtjem šol, pogosto se niso mogli ukvarjati s svojimi hobiji in se srečevati s prijatelji. Zato si zaslužijo evropsko leto, ki »jih bo postavilo v središče pozornosti. In zaslužijo si, da jim prisluhnemo, ko se nosilci odločanja EU lotijo oblikovanja politik unije«, je ob tem sporočila predsedujoča Svetu EU, slovenska ministrica Simona Kustec.

Program, o katerem so tekla pogajanja med državami članicami in parlamentom, mora biti sedaj še uradno potrjen, kar pa naj bi bila zgolj formalnost. Naj bo leto 2022 evropsko leto mladih, je predlagala septembra predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.