Ligaši kot skvadristi: eden udarjal, drugi kazal znak X Mas

Med razpravo o diferencirani avtonomiji v poslanski zbornici sta si predstavnika Salvinijeve Lige včeraj privoščila dva skvadristična izpada. Potem, ko so opozicijski poslanci v znak protesta proti diferencirani avtonomiji razgrnili italijanske trikolore in zapeli italijansko himno, se je poslanec Gibanja petih zvezd Leonardo Donno približal ministru Robertu Calderoliju in mu želel izročiti zastavo. Calderoli je namreč idejni oče diferencirane avtonomije.

Ko se je petozvezdaš približal ligaškemu ministru, prav tako ligašu, so k njemu takoj priteklo osebje parlamenta, da bi pomirili dogajanje. V prerivanje pa so se vključili tudi nekateri parlamentarci, med temi Igor Iezzo (Liga), ki se je s pestmi znesel nad Donnom. Tega so kasneje iz zbornice odnesli na vozičku, v fizičnem obračunu pa naj bi bil poškodovan tudi eden izmed rediteljev v parlamentu.

A to ni bil edini nedostojni izpad ligašev. Medtem ko so poslanci protestno peli antifašistično pesem Bella ciao je Domenico Furgiuele, poslanec Lige iz Kalabrije, v smeri proti opozicijskim klopem pokazal roke, prekrižane v znak italijanske enote nacističnih kolaborantov X MAS. Zaradi tega ga je predsednik zbornice Lorenzo Fontana izključil.

Furgiuele je kasneje v izjavi za Radio Radicale dejal, da je želel s prekrižanimi rokami le izkazati svoje nestrinjanje s pesmijo, ki »je ne priznava«. Nedavno si je s prekrižanimi rokami, s katerimi je namigoval na omenjeno fašistično enoto, propagando delal general Roberto Vannacci, ki je bil v vrstah Lige izvoljen za evropskega poslanca.