»Ljudje, ki so hoteli rešiti avto, so umrli«

»Trda je, ker smo brez vode, so ljudje, ki so izolirani in nimajo ne luči ne vode. Veliko ljudi je še, ki so še ujeti v avtomobilih na avtocesti in je alarm, da moramo biti vsi doma in ne se migati, ker reševalci ne morejo priti do ljudi. So ljudje, ki umirajo in bi lahko koga še rešili. V Paiporti (kraju na obrobju Valencie, op.p.) so ljudje, ki so hoteli npr. rešiti avto in so potem umrli. Je en 'dižaštro', je zelo trda.«

Tako je za Primorski dnevnik dejala Barbara Briščik, sicer po rodu iz Gabrovca, ki pa že kakih 15 let živi v španski Valencii, mestu, ki ga je v torek prizadelo neurje, ki ga tam dejansko ne pomnijo.Kot znano, je regijo in zlasti obrobje mesta Valencia prizadel vremenski pojav Dana, ki sicer ni redek na tistem območju, kar se je zgodilo v torek, pa krajani gotovo niso doživeli že več kot 30 let, pravi Barbara Briščik. Sama stanuje v kraju Torrent na obrobju Valencie, kjer prebiva okoli 122.000 ljudi in je bil po njenih besedah včeraj odtrgan od sveta, ljudi pa je zagrabila panika: »Izpraznili so vse supermarkete, nimamo pitne vode, dokler je ne bodo pripeljali. Ampak jim ne uspe priti do sem, mi v Torrentu smo popolnoma odtrgani od vsega, ne moremo iti proč od tod,« pravi sogovornica, ki se spomni, kako je v torek okoli 16. ure nastala tema in je začel padati neverjeten dež.

»Zvečer, ob 22.15, smo skupaj z otrokom šli z avtom pogledat, kaj se v resnici dogaja, ker so vsi govorili, da je treba zapustiti domove. Bilo je obupno: na nekem območju Torrenta, kjer je po navadi struga potoka pod mostom dejansko suha in je zelo globoko, je bila voda do vrha. Ko smo to videli, smo si rekli: »Mati moja, tu je nekaj hudega.« Bila je prav grda situacija. Poškodovalo je vse avtoceste, dvignilo je asfalt, zazijale so luknje. Tu v Torrentu so se porušili trije mostovi. Ostal je eden, ki ga uporabljajo vozniki, ki po avtocesti prihajajo iz Barcelone in je tako nastal prometni kolaps. Je pa tudi nevarno, ker je edini most, ki je sicer ostal cel, a ga je voda poškodovala, tako da zdaj pravijo, da je tudi nevarno, da se zruši,« je še dejala Barbara Briščik.