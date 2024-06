Mario Magajna sodi v vrh evropske fotografije

Zadnja oddaja iz niza Pogled nazaj v sklopu televizijskega Megafona RTV Slovenija (sedež ima v Kopru) je bila v celoti posvečena našemu legendarnemu fotografu Mariu Magajni. O njegovem delu in pestrem življenju je pripovedoval Andrej Furlan, strokovni sodelavec Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU v Ljubljani.

Furlan velja za enega boljših, če že ne za najboljšega poznavalca Magajne. Pripravil je več njegovih razstav, publikacij in katalogov. Magajno (1916-2007) je uvrstil v sam vrh evropske fotografije. Skoraj vse jih hrani fond Primorskega dnevnika na Odseku za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice (spletni naslov: fototeka.it). Furlan je postregel tudi z zanimivimi anekdotami iz Magajnovega življenja.