Marti Kos zelena luč parlamentarnega odbora

Slovenska kandidatka za evropsko komisarko za širitev EU Marta Kos je po današnjem zaslišanju prejela zeleno luč odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet), so za STA potrdili viri v politični skupini Renew, ki ji pripada tudi Kos.

Predstavniki političnih skupin v odboru Afet so po dopoldanskem približno triurnem zaslišanju podprli kandidaturo Marte Kos za komisarko za širitev unije, so navedli viri. Potrebovala je podporo koordinatorjev skupin, ki imajo v odboru najmanj dve tretjini oziroma 51 od 79 članov. Predsednik zunanjepolitičnega odbora David McAllister je sicer zaslišanje še pred srečanjem koordinatorjev za zaprtimi vrati označil za priložnost za izmenjavo mnenj med komisarsko kandidatko in evroposlanci. Kos pa je ocenila, da je bila razprava na zaslišanju produktivna, vprašanja evropskih poslancev pa so bila povezana z resorjem, kar je dobro.

»Imam svoje čevlje in v njih bom hodila,« pa je odgovorila na novinarsko vprašanje, kako se bo znašla v čevljih dosedanjega komisarja za širitev Oliverja Varhelyija. Na koncu bo moral novo komisarsko ekipo pod vodstvom Ursule von der Leyen parlament podpreti še na plenarnem zasedanju. Glasovanje je predvideno konec novembra, tako da bi lahko nova komisija mandat nastopila 1. decembra.