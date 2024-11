Martinovanje na Krasu v prenovljeni podobi

Kaj nas čaka na letošnjem, že 9. Martinovanju na Krasu? Od jutri do 11. novembra bo na čezmejnem območju na voljo več kot 20 dogodkov, ki jih skupaj z Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov ter občinama Sežana in Komen soustvarja približno 100 vključenih ponudnikov. Veliko več bo letos brezplačnih avtobusnih prevozov – novi avtobusni turi so letos dodali še dva brezplačna večerna odhoda vlaka iz Štanjela proti Sežani in Novi Gorici ter brezplačni kombi prevoz.

Martinovanje na Krasu bo vrhunec doživelo v soboto, 9. novembra, ko bodo v svoje kleti vabilo 21 ponudniki ob Kraški vinski cesti, Praznik vina v Štanjelu pa bo minil v znamenju izbrane ponudbe vin oz. 5. ocenjevanja mladih vin in kulinarike z živo glasbo.

Praznik ostaja zvest tradiciji največjega martinovanja na tem območju, ki obiskovalcem omogoča raziskovanje čarobne jesensko obarvane krajine, butičnih dogodkov in nepozabnih doživetij. Restavracije in gostilne vabijo s posebno ponudbo jedi. Popoln progam dobite na tej povezavi.