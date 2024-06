Med deli v gozdu z drevesa padel na kolega

Gorski reševalci iz Gumina, reševalci finančne policije in reševalci deželne službe 118 so danes ob 10. uri posredovali na gozdnatem območju blizu Zavarških jam na območju občine Bardo v Benečiji, kjer sta se med deli v gozdu poškodovali dve osebi. Na pomoč je priletel tudi reševalni helikopter. Eden od dveh - šlo je za gozdna delavca -, je padel z drevesa z višine kakih pet do šest metrov in oplazil kolego. Oba sta se poškodovala. Prvi si je domnevno zlomil roko in nogo. Zdravstveno osebje ga je stabiliziralo in ga naložilo na nosilo. Z vitlom so ga nato dvignili na helikopter in ga prepeljali v videmsko bolnišnico. Drugega so prepeljali v bolnišnico z reševalnim vozilom.

Vzroke nesreče preiskujejo finančni policisti.