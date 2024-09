Med Materijo in Hrpeljami z avtom v drevo

Včeraj ob 16.30 so policisti posredovali na cesti med Materijo in Hrpeljami, kjer se je pripetila prometna nesreča, v katero je bil vpleten avtomobil italijanskih registrskih tablic. Ugotovili so, da je 70-letni voznik, državljan Italije, ki je peljal od Materije proti Hrpeljam, zapeljal s ceste in trčil v drevo, pri čemer se je avtomobil prevrnil na streho. Poškodovale so se štiri osebe, sopotnica je ostala ukleščena v zveriženi pločevini. Tri osebe so reševalci odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico, eno osebo pa so oskrbeli na kraju. Na kraju so bili gasilci PGD Materija, ki so zavarovali kraj nesreče in do prihoda zdravstvenega osebja ponesrečenim nudili prvo pomoč ter rešili sopotnico iz razbitin, zdravnik in reševalec ZP Hrpelje, zdravnik ter reševalci NMP Sežana, policisti PP Kozina in PPP Koper ter uslužbenci cestnega podjetja.

Zaradi nesreče je bila glavna cesta približno dve uri zaprta za ves promet. Intervencija je bila zaključena ob 18.00. Policisti so odredili strokovni pregled. Povzročitelju sledi kazenska ovadba.