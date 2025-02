Med prehitevanjem kolone tovornjakov izgubil nadzor nad kombijem

Včeraj, nekaj minut po 19., uri, so policisti Policijske postaje Nova Gorica posredovali na odseku hitre ceste med Nanosom in Vipavo, na vrhu Rebernic, kjer se je pripetila prometna nesreča, poročajo Primorske novice. Ugotovili so, da je 47-letni voznik kombija, državljan BiH, med vožnjo od Nanosa proti Vipavi pred zožanjem ceste zaradi delovišča z veliko hitrostjo prehiteval kolono tovornih vozil. Vriniti se je hotel med ostala vozila, pri čemer pa zaradi neprilagojene hitrosti ni več uspel obvladovati vozila in je posledično zapeljal na betonske ovire, visoke okrog pol metra, ki so postavljene med voznim pasom in deloviščem. Z vozilom je po njih drsel še kakih 200 metrov, kjer je nazadnje obstal. Voznik se je predvidoma lažje poškodoval. Reševalci so ga kasneje zaradi bolečin v predelu hrbta z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog.