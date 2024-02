Med prestajanjem zaporne kazni umrl Aleksej Navalni

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je danes umrl v zaporniški koloniji na skrajnem severu Rusije, kjer je prestajal 19-letno zaporno kazen, so sporočile ruske oblasti.

Kot je v sporočilu za javnost zapisala ruska zvezna služba za zapore, se je Navalni danes po sprehodu počutil slabo in je hitro izgubil zavest. Navedli so še, da je nemudoma prišlo medicinsko osebje, poklicali so tudi reševalce. Ti so Navalnega oživljali, a neuspešno.

Sporočili so še, da vzrok smrti še ugotavljajo. Ruski preiskovalni odbor je sporočil, da je začel preiskavo njegove smrti.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je potrdil, da je ruski predsednik Vladimir Putin že obveščen o smrti Navalnega. Dodal je, da bodo zdravniki še ugotovili vzrok njegove smrti.

Ekipa Navalnega po drugi strani ni bila obveščena o njegovi smrti, je potrdila njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš. »Aleksejev odvetnik zdaj leti v Harp, kjer je njegova zaporniška kolonija,» je še zapisala v objavi na družbenih omrežjih.

Navalni, eden najglasnejših Putinovih kritikov, je bil v Rusiji zaprt od januarja 2021, potem ko se je vrnil iz Nemčije, kjer so ga zdravili po zastrupitvi z živčnim strupom novičok avgusta 2020. Za zastrupitev je obtožil rusko obveščevalno službo FSB.

Avgusta lani je bil spoznan za krivega ustanovitve in financiranja ekstremistične organizacije, kar je zanikal, in dobil dodatnih 19 let zapora v koloniji s posebnim režimom. Pred tem je bil 47-letni politik že obsojen na devet let zapora zaradi domnevne kršitve pogojnega izpusta, goljufije in nespoštovanja sodišča.

Konec lanskega leta so ga premestili v odročno zaporniško kolonijo znotraj arktičnega kroga. Večkrat se je pritožil nad obravnavo v zaporu. Tako naj bi ga pogosto dali v samico zaradi manjših nesporazumov.