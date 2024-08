Med spustom s Prestreljenika ji je popustil klin

Novogoriške policiste so danes ob 13.30 obvestili o gorski nesreči na območju Kanina.

Po doslej zbranih podatkih sta se 60-letna ženska in 62-letni moški, oba državljana Italije, spuščala po vrveh s Prestreljenika (2.499 metrov visoka gora v osrčju Kaninskega pogorja v zahodnem delu Julijskih Alp ob italijansko-slovenski državni meji) proti planinski poti. Prvi se je spuščal 62-letni moški, za njim pa še njegova 60-letna žena. Nenadno se je zgornji klin izpulil, tako da je 60-letna ženska padla in zanihala na vrvi, pri čemer je udarila ob skale in se poškodovala. Prvo pomoč so ji nudili reševalci, nato so jo s policijskim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Zdravniki so ugotovili, da si je poškodovala noge, hrbet in vrat. O nesreči v gorah je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici).