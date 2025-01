Mesec dni po zastrupitvi z ogljikovim monoksidom umrl še mož

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom v smučarskem letovišču Forni di Sopra dan bo božiču je žal terjala še eno smrtno žrtev. Na kraju je tedaj umrla 66-letna ženska, ostala dva družinska člana, njen 77-letni mož in 28-letna hčerka pa sta bila huje poškodovana. Iz pordenonske bolnišnice je zdaj prispela žalostna vest, da je zaradi posledic zastrupitve umrl še 77-letni mož. Od tedaj je bil vedno hospitaliziran in je bilo njegovo zdravstveno stanje kritično. Pred nedavnim so ga iz bolnišnice na Katinari premestili v pordenonsko bolnišnico.

Ogljikov monoksid je uhajal iz peči. V stanovanju, ki je bilo dalj časa prazno, so se pred nedavnim zaključila obnovitvena dela. Družina je v njem preživljala praznike.