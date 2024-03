Milanovič s »tajskim vodjo« razburil Istrane

Stranka Istrski demokratski svet (IDS), ki je med Italijani znana kot Dieta istriana, na aprilskih volitvah na Hrvaškem ne bo podprla predsednika države Zorana Milanovića, ki hoče postati nov hrvaški premier. Stranka, ki je večinska v hrvaški Istri, ne soglaša z Milanovičevo namero, da se z mesta predsednika države, ne da bi odstopil, poteguje za izrazito politično funkcijo predsednika vlade.

V preteklosti so Istrani vedno podpirali leve in levosredinske opcije, tokrat pa bodo ubrali drugo pot. Najbrž se bodo dogovorili z drugimi regionalnimi strankami na Hrvaškem ali pa se na volitvah predstavili samostojno. V saboru imajo trenutno tri poslance. IDS je bil svoj čas politično blizu tudi poslanec italijanske narodnosti Furio Radin, a to je stvar preteklosti.

Milanović je Istrane razburil z izjavo, da se IDS (njen politični vodja je Dalibor Paus) ne more privoščiti voditelja, »ki stranko vodi iz luksuznega turističnega resorta, kot da bi bil na Tajskem.« Predsednik republike je imel v mislil Ivana Jakovčiča, sicer lastnika velikega turističnega kompleksa v Istri, dolgoletnega vodjo istrske stranke, ki je bil tudi evropski poslanec. Milanović je očitno prepričan, da Jakovčić v zakulisju še vedno vodi IDS.