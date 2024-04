Onesnaženje potoka Žaneštra iz kamnoloma Griža pri Rižani

Iz Alpe Adria Green (AAG) so danes sporočili, da je v torek in sredo prišlo do ponovnega onesnaženja potoka Žaneštra, enega od pritokov Rižane, poročajo Primorske novice. Onesnaženje je odkrila EKO patrulja AAG. Potok je bil bel. Onesnaženje je po mnenju EKO patrulje AAG prihajalo iz kamnoma Griža.

Kot so zapisali, je AAG že 26. avgusta 2022 vložil na policijo kazensko ovadbo proti odgovornim, ki so dovolili odlaganje »gradbenega materiala« v kamnolomu Griža, upravljalcu ter odgovornim za nadzor stanja v kamnolomu Griža in s tem povezanim stanjem v potoku Žaneštra in reke Rižane.

»Na kazensko ovadbo se pristojni do danes niso odzvali, ravno tako je neodziven kljub večjim našim prijavam inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor – Območna enota Koper,« so opozorili.