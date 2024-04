Bruselj je daleč le geografsko

V Evropski uniji več kot 150 milijonov ljudi živi v obmejnih regijah in prečkanje meje je zanje del vsakdana. Čezmejno sodelovanje je živahno tudi po zaslugi narodnih manjšin, ki so prisotne v obmejnih pasovih, čeprav se prebivalstvo sooča z ovirami, ki so predvsem pravne in upravne.

Poslanca Evropskega parlamenta, Matjaž Nemec (Socialni demokrati) iz Slovenije in Alessandra Moretti (Demokratska stranka) iz Italije, sta zato v okviru projekta »Evropski poslanci premoščajo meje EU« obiskala italijansko-slovenski obmejni prostor, da bi se pogovorila s tistimi, ki v njem živijo. Kot je dejala senatorka Tatjana Rojc (DS), ki ju je spremljala, je bil to dober primer sodelovanja med organi na različnih ravneh - od lokalne do evropske. Bruselj je namreč oddaljen le geografsko, saj odločitve, ki jih sprejema Evropski parlament, močno vplivajo tudi na življenje ob meji.

Srečanje v prostorih SKGZ je uvedla predsednica krovne organizacije Ksenija Dobrila. Poudarila je, da slovenska manjšina v Italiji živi evropske vrednote svobode, miru in demokracije, ki zagotavljajo svobodno mobilnost, gospodarski razvoj, javni zdravstveni in izobraževalni sistem. Gostoma je izročila analizo stanja na področju priznavanja tujih študijskih naslovov v Italiji, ki jo je pripravila Nives Cossutta in lahko predstavlja podlago za reševanje težav diplomantov, ki doštudirajo v Sloveniji in imajo težave pri priznavanju pridobljene izobrazbe.

Marija Doroteja Brecelj (SSO) je kot ostali prisotni izkoristila priložnost in poslancema predlagala, naj v prihodnje ponovno vzameta v roke vsebine sicer zavrnjene državljanske pobude Minority SafePack, med katerimi je izpostavila vzpostavitev centra za jezikovno raznolikost. Brecelj je poudarila tudi negativne posledice zamrznitve schengenskega režima in dejstvo, da kontrole na meji niso v skladu z evropskimi vrednotami. O tej temi je spregovoril tudi odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak, ki je dejal, da je časopis kot poročevalec kompleksnosti obmejnih območij od nekdaj proti zapiranju meja, senatorka Tatjana Rojc pa je dodala, da so tovrstni ukrepi neučinkoviti, saj da je schengenska meja zunanja meja in ne tista med članicami.

Spregovorili so še repentabrska županja Tanja Kosmina, Omar Marucelli (Kmečka zveza), predsednik ZKB Trst Gorica Adriano Kovačič, predsednik SDGZ Robert Frandolič, tržaški občinski svetnik Štefan Čok in Marko Rupel (ZSKD).

Moretti in Nemec, ki sta dan sicer začela na Trgu Evrope / Transalpina, sta se v Kopru srečala s predstavniki italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in poslancem v DZ Felicejem Žižo. Obisk je spremljalo veliko zadovoljstvo, saj je bilo to prvič, da se je z italijansko skupnostjo sestal izvoljeni v Evropskem parlamentu.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.