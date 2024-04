V Padni se je začel dvodnevni praznik olja in bledeža. Organizatorji obljubljajo bogato ponudbo avtohtonih sort oljčnega olja, kmetijskih pridelkov, pridelanih na Šavrinskem gričevju, in tradicionalnih istrskih jedi. Spremljevalni program bodo med drugim sestavljali projekcija filma, športne dejavnosti in glasba.

V ospredju praznika bosta oljčno olje in bledež, kot v teh krajih pravijo blitvi. Legenda pravi, da so vaščani z bledežem leta 1885 »zgradili« zvonik, ki se dviga ob cerkvi vaškega zavetnika sv. Blaža. Z zaslužkom od prodaje zimskega in letnega bledeža so namreč finančno prispevali h gradnji zvonika.

Oba dneva dvanajste izvedbe te prireditve bodo obiskovalcem na voljo kmečka tržnica oljčnega olja in domačih proizvodov, delavnice, voden ogled kraja ter ogled Galerije Božidarja Jakca in cerkve. Zavrteli bodo tudi dokumentarni film o Padni in njenih prebivalcih.

Praznik bo tudi športno obarvan. Danes poteka balinarski turnir, tako danes kot v nedeljo pa se bodo obiskovalci lahko podali na pohod po okolici Padne, so sporočili iz Turističnega združenja Portorož, ki sodeluje s krajevno skupnostjo Padna pri organizaciji prireditve.

Večerno dogajanje bo zaznamovala glasba. Danes bo nastopila skupina Nočni skok, v nedeljo pa Stevo Vujić trio.

Vse vsebine bodo brezplačne. Organizatorji so tudi letos posebno pozornost namenili varovanju okolja, saj gre za prireditev z manj odpadki. Na voljo bo tudi brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Piran-Portorož-Lucija-Sečovlje-Padna.