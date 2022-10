Minister Arčon ostaja optimist, ne glede na barvo vlade v Rimu

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se sicer zaveda situacije, ko je na zadnjih parlamentarnih volitvah v Italiji zmagala desnica, ki bo zdaj oblikovala novo vlado, a ostaja optimist, da bo Slovenija še naprej pomagala pri vseh prizadevanjih in pomoči pri organiziranem delovanju slovenske narodne skupnosti v Italiji, saj je fokus ne vsebini, ne glede na trenutno oblast na vladi. To je Arčon dejal novinarjem po srečanju, ki je danes dopoldne na generalnem konzulatu Republike Slovenije v Trstu potekalo s predstavniki Slovencev v Italiji, drugače je pozneje obiskal tudi uredništvo Primorskega dnevnika in deželni sedež RAI za Furlanijo - Julijsko krajino.

Predmet srečanja so predstavljala vprašanja, vezana na gospodarstvo in kmetijstvo, šolstvo in zajamčeno zastopstvo narodne skupnosti v izvoljenih telesih. Na gospodarskem področju je bil govor o potrebi po krepitvi gospodarstva v Benečiji ter uvedbe sklada za slovensko gospodarstvo na Tržaškem in Goriškem, pa tudi o potrebi po zagotovitvi predstavništva slovenskega gospodarstva ter o razpisih za pripravo projektov za Evropsko prestolnico kulture, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje in programe Interreg, kjer se je prvič zgodilo, da je slovenska narodna skupnost ostala brez strateškega projekta. Na področju šolstva je bil govor o potrebi po zagotovitvi avtonomije Uradu za slovenske šole, finančni podkrepitvi šol, ki so s tega vidika podhranjene in prisotnosti otrok, ki ne obvladajo slovenskega jezika. Glede zajamčenega zastopstva v izvoljenih telesih pa Slovenci v Italiji menijo, da je treba to vgraditi v italijansko ustavo in spremeniti volilni zakon.

Kot je minister dejal novinarjem, so se na srečanju konkretno opredelili za sestanek z ministrom za izobraževanje, na katerem bodo govorili o bilateralnem srečanju z bodočim italijanskim kolegom glede vprašanja statusa slovenskega šolstva v Italiji, dalje je predviden sestanek z ministrico za kmetijstvo za pomoč na tem področju ter z ministrom za kohezijo glede črpanja evropskih sredstev in vključevanja slovenskih organizacij v Interreg programe.

Za Arčona vprašanje zajamčenega zastopstva ostaja aktualno, prav tako vprašanje zastopanosti v deželnem svetu, kjer bi si želel enoten nastop. Za konec letošnjega oz. začetek prihodnjega leta načrtuje srečanje s predsednikom deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimilianom Fedrigo. Kar se tiče bilateralnih srečanj z italijanskimi predstavniki bodo v Ljubljani počakali na sestavo nove italijanske vlade, potem se bodo s predsednikom vlade in zunanjim ministrstvom odločili, kako in na kakšen način pristopiti do posameznih vprašanj, je dejal minister, ki je drugače prepričan, da bo nova italijanska vlada razumela, da so skupni projekti simbol povezovanja med državami in narodi.