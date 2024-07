Tečaj, ki prispeva k dejanskemu izvajanju zaščite manjšin

Dežela Furlanija - Julijska krajina in Univerza v Trstu razpisujeta drugi podiplomski izpopolnjevalni program s področja prevajanja pravnih besedil iz italijanščine v slovenščino in obratno, ki bo potekal od oktobra letos do junija prihodnjega leta v prostorih oddelka za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje tržaške univerze v Narodnem domu v Trstu, obsegal pa bo dveurni srečanji na daljavo vsak teden ob torkih in četrtkih med 17. in 19. uro ter dve največ šest ur trajajoči srečanji v živo ali na daljavo na mesec, vsega skupaj bo šlo za 900 študijskih ur, od katerih 180 v živo. Program je namenjen osebam, ki se ukvarjajo oz. bi se želele ukvarjati z oblikovanjem in prevajanjem pravnih besedil v italijanščino in slovenščino. Minimalno zahtevano število tečajnikov je deset, tečaju pa bo lahko sledilo največ dvajset slušateljev, rok za vpis bo potekal od 25. julija do 10. septembra, med 15. in 24. septembra pa bodo potekali sprejemni izpiti.

Tečaj so danes dopoldne v palači deželne vlade v Trstu predstavili deželni odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti, rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda, direktor oddelka za pravne in jezikoslovne študije Gian Paolo Dolso in vodja Centralnega urada za slovenski jezik na Deželi FJK Erika Hrovatin, ki so med drugim poudarili, kako za tovrstni tečaj vlada veliko zanimanje, saj se je na prvega hotelo prijaviti kar 40 interesentov, se pravi še enkrat toliko od maksimalno dovoljenega števila udeležencev. Prav tako so poudarili potrebo po usposabljanju oseb, da pridobijo nove kompetence in posodobijo svoje znanje. Na pravnem področju se bodo tečajniki med drugim posvetili delovanju lokalne samouprave v Italiji in Sloveniji, pri čemer bodo med predavatelji osebe, ki so opravljale vlogo občinskega tajnika, na področju prevajanja pa se bodo posvetili tudi preučevanju strojnega oz. strojno podprtega prevajanja (post-editing). Tečaj pa ne bo služil le usposabljanju npr. za delo v jezikovnih uradih, ampak bo prispeval tudi k dejanskemu izvajanju zaščite manjšin, so še poudarili sogovorniki in opozorili, kako program ni namenjen samo italijanskim državljanom oz. pripadnikom slovenske narodne skupnosti, saj dežela s tem nudi storitev tudi pripadnikom italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Kdor se želi prijaviti, mora razpolagati s prvostopenjsko univerzitetno diplomo oz. ekvivalentno izobrazbo, pridobljeno v tujini, vpisnina znaša 50 evrov. Podrobnejše informacije o razpisu je mogoče najti na spletnem portalu tržaške univerze.