Ulov rdečega tuna ga bo stal več kot 1300 evrov

Osebje obalne straže je v Tržaškem zalivu ustavilo amaterskega ribiča, ki je ulovil okrog 30 kilogramov rdečega tuna brez potrebnega dovoljenja oz. z dovoljenjem, ki je poteklo. Prestregli so ga, ko je ribo razkladal s čolna. Med preverjanjem dokumentov so ugotovili, da mu je dovoljenje za lov na tune poteklo ter da poleg tega ni sporočil podatkov o ulovu pred priplutjem v pristanišče, kar je sicer obvezno, in sicer s telefonskim klicem ali radijskim javljanjem. Naložili so mu globo v višini 1333 evrov. Tuna so zasegli in ga predali zdravstvenemu podjetju Asugi, ki bo preverilo, ali je riba primerna za zaužitje.

Obalna straža opozarja, da sodi rdeči tun med zaščitene ribje vrste in torej pod zakonodajo Evropske unije. Lov je možen od 16. junija do 14. oktobra z dovoljenjem, ki ga je moč pridobiti v okrožnem pomorskem uradu (Ufficio Circondariale Marittimo). Posadka vsakega čolna lahko ulovi do največ enega rdečega tuna dnevno, v Sredozemlju z najmanjšo težo 30 kilogramov ali dolžino 115 centimetrov. V teku 24 ur od priplutja z ulovom v pristanišče mora ribič pristojnim pomorskim oblastem tudi izročiti potrdilo o ulovu. Pripadniki obalne straže še opozarjajo, da je trgovanje z ulovom prepovedano.