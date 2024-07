Pijan z avtom v nasprotno smer po avtocesti

Včeraj ob 22.30 so policisti prejeli obvestilo voznika, ki se je na avtocestnem priključku Škofije (Moretini) s svojim vozilom vključeval na hitro cesto proti Kopru, ko mu je nasproti pripeljal osebni avtomobil. Ta je nato obrnil in peljal v pravo smer, prijavitelj pa je zapeljal za njim, poročajo Primorske novice. Zatem so dobili še klic voznice, ki jim je povedala, da je peljala od Italije proti Kopru, ko ji je po prehitevalnem pasu nasproti pripeljal manjši avtomobil.

Policisti so s pomočjo informacij voznikov izsledili 49-letnega državljana BiH, kateremu je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,92 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu odredili strokovni pregled in ga pridržali. Sledi mu kazenska ovadba.