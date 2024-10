Minister Piantedosi o učinkovitosti nadzora na meji s Slovenijo

Analiza nezakonitih migracijskih tokov po balkanski poti in grožnje, ki jih predstavljajo kriminalne združbe, so bile ključne teme že petega tristranskega srečanja med italijanskim, slovenskim in hrvaškim notranjim ministrom Matteom Piantedosijem, Boštjanom Poklukarjem in Davorjem Bozinovićem. Ministri so se tokrat sestali v hrvaškem Zaprešiću, govor pa je bil seveda tudi o nadzoru na meji. »Kljub temu da je naš cilj ta, da znova uvedemo schengenski režim (slednji predvideva prosto prehajanje notranjih meja EU, op. av.), ne moremo zanikati dejstva, da je začasna uvedba nadzora na meji imela odvračilni učinek na nezakonite vstope,« je v sporočilu za javnost po sestanku zapisal Matteo Piantedosi. Slednji je navedel, da od 21. oktobra lani, ko so uvedli nadzor na meji s Slovenijo, so izsledili približno 4900 migrantov, kar je polovica manj kot v istem obdobju v letu poprej. »Po kontrolah je bilo ovadenih več kot 1600 oseb, 262 so bile aretirane, od tega 135 zaradi spodbujanja nezakonitega preseljevanja,« je še dejal Piantedosi.