Miran Hrovatin in Ilaria Alpi sta v Rimu dobila mural

Tržaški slovenski snemalec Miran Hrovatin in italijanska novinarka Ilaria Alpi imata odslej v Rimu svoj mural. Tako so se jim hoteli pokloniti na italijanski radioteleviziji Rai in s tem poudariti, da po 31 letih niso pozabili na njuno smrt. 20. marca 1994 sta bila ubita v Mogadišu. Okoli njune smrti pa je še vedno veliko nerazjasnjenega. Krivci ostajajo še danes nekaznovani.

Mural, ki kraljuje na pročelju poslopja televizijskega dnevnika TG3 v produkcijskem centru Saxa Rubra, so odkrili danes. Pobudo zanj pa je marca dal novinarski sindikat Usigrai. Umetnica Laika je novinarski par odela z živimi barvami. Pozornost opazovalcev takoj pritegne Miranov nasmeh, ki se ga njegovi prijatelji še danes živo spominjajo.

V ospredju pa je zlasti sporočilo, da ostaja resnica o smrti Ilarie Alpi in Mirana Hrovatina kljub številnim prizadevanjem še danes prikrita. V Somaliji sta med drugim preiskovala promet s strupenimi odpadki.