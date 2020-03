Miro Cerar odstopa iz stranke SMC: »Ostala je brez časti«

Prvi predsednik SMC Miro Cerar je sporočil, da danes izstopa iz stranke, saj ne želi biti član, kaj šele častni predsednik stranke, ki je ostala brez časti. Ali se bo po prenehanju ministrske funkcije vrnil v DZ, še ni povedal. Pozval je poslance SMC, naj začnejo misliti s svojo glavo, če se to ne zgodi, pa poziva člane SMC, naj iz nje izstopijo.

Do Cerarjeve odločitve je prišlo po vstopu SMC v koalicijo z Janezom Janšo. Kot je v izjavi pojasnil Cerar, to ni več njegova stranka, ker ni več verodostojna v uresničevanju svojih ustanovnih vrednot, ker njeno vodstvo ne vidi več dlje od samih sebe, niti do članov, kaj šele do volivcev.

Prav tako Cerar, ki je bil od zadnjega kongresa častni predsednik SMC, ocenjuje, da so strankini poslanci pozabili ne le, kdo jih je povabil k skupnemu projektu, ampak predvsem, kdo jih je izvolil.