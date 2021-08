Mladeniča v komi zaradi droge

V Pordenonu sta danes ponoči 21- in 25-letna dekle in fant padla v komo zaradi zaužitja prevelike količine prepovedanih drog. Po prvih podatkih, ki so jih zbrali policisti, je skupina mladih velikošmarenski dan preživela na Piancavallu, okoli 22. ure pa naj bi se vrnila v Pordenon. Okoli 1. ure ponoči se je slabo počutilo dekle, prijatelji so na pomoč poklicali reševalce službe 118. Reševalci še niso oskrbeli dekleta, ko je na parkirišču bolnišnice v komo padel še en fant, ki je prav tako pretiraval z uživanjem mamil. Fant in punca se zdravita na intenzivni negi v pordenonski bolnišnici, zaužila naj bi mešanico kokaina, ekstazija, amfetaminov in kanabisa. Dogodek preiskujejo policisti, ki so že zaslišali ostale člane skupine prijateljev.