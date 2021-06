Danes ob 5.59 so seizmografi hrvaške seizmološke službe zabeležili močnejši potresni sunek 13 kilometrov jugovzhodno od Šibenika. Dosegel je magnitudo 4,7. Po prvih podatkih ni povzročil večje škode, poročajo hrvaški mediji. Prebivalci Šibenika so zbežali na ulice, kmalu pa so se spet vrnili na domove.

Po podatkih Evrosredozemskega seizmološkega centra (EMSC) so potres čutili na območju zadrske in šibensko-kninske županije. Potres so čutili tudi ponekod v Sloveniji.