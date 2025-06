Morilci slovenskega talca so ušli roki pravice

V kraju Cibeno v Emiliji so sredi julija 1944 Nemci pobili 67 internirancev v bližnjem taborišču v Fossoliju. Šlo je za maščevanje za smrt šest nemških vojakov, umrlih v nekem atentatu v Liguriji, ki so ga izvedli partizani. Med ubitimi talci je bil tudi Slovenec iz Srpenice pri Bovcu Milan Trebše, čigar skoraj neznano življenjsko zgodbo smo svojčas razkrili v Primorskem dnevniku.

Trebšeta in ubitih sotrpinov se v svoji knjigi Caccia ai nazisti (Lov na naciste) spominja italijanski generalni vojaški tožilec Marco De Paolis, ki je sestavil obtožnico proti odgovornim za maščevalni pokol, ni pa mu jih uspelo privesti pred sodišče. Junija leta 2000 je bil postopek proti poveljniku taborišča v Fossoliju, esesovskemu poročniku Karlu Friedrichu Tithu in štirim sodelavcem uradno arhiviran. Titho je bil ob začetku preiskave leta 1999 živ in zdrav, zato mu bi lahko sodili, a se je izmuznil roki italijanske pravice.

De Paolis v knjigi obžaluje, da pokol v Cibenu ni dobil sodnega epiloga, za kar odkrito prevzema del odgovornosti. Ko je bil preiskovalni sodnik na vojaškem sodišču v La Spezii, je bilo tožilstvo mnenja, da ni zadostnih dokazov proti Tithu in sodelavcem. »Jaz sem sprejel njihovo razlago in sem preiskavo arhiviral, za kar se danes kesam. Moral bi poglobiti ozadje pokola v Cibenu, takratna kazenska zakonodaja za te zločine pa je bila nepopolna,« odkrito priznava De Paolis.

Fascikli taborišča v Fossoliju in pokola v Cibenu so bili hranjeni oziroma skriti v t. i. omari sramote. Da je bil Titho, ki se je še pred koncem vojne varno umaknil v domovino, glavni krivec za Cibeno, so vojaški sodniki ugotovili že leta 1946, leto kasneje pa so postopek proti njemu ustavili, češ da ni dovolj dokazov za sojenje.