Morje v Furlaniji - Julijski krajini je čisto

Zdravje morskih voda ob obalah v Furlaniji - Julijski krajini je po meritvah, ki so jih že 38. leto zapored opravili pri okoljski organizaciji Legambiente, nadpovprečno, če ga primerjano z ostalimi deželami v Italiji. Naša dežela je skupaj z Bazilikato edina, v kateri analize morskih, jezerskih ali rečnih voda niso pokazale prekoračitve predpisanih mer onesnaženja (v Dolini Aoste niso opravili meritev). Prostovoljke in prostovoljci, ki sodelujejo z Legambiente, so v FJK vodo 25. julija zajeli na devetih lokacijah: v šestih lončkih, ki so jih poslali v specializirane laboratorije, kjer so z analizami ocenili čistost, je bilo šest vzorcev morske vode in trije, ki so jih zajeli ob izlivih rek.

Na Tržaškem so za oceno čistosti voda izbrali kopališče Lanterna v tržaškem mestnem središču, ki ga skoraj vsi imenujejo Pedočin, v Barkovljah so vodo zajeli pri koncu borovega gozdiča, v Sesljanu pa pri plaži Castelreggio.

Lani so čistočo vode nadzorovali prav tako v Sesljanu in Barkovljah, kjer je bila čista, zelo onesnažena pa je bila tista, ki so jo zajeli v Miljah pri izlivu potoka Fugnan, na območju, kjer je kopanje prepovedano. Po objavi rezultatov se je vnela polemika, češ da so za odjem vzorca izbrali točko, ki izkrivlja siceršnjo podobo o čistoči morja v Miljah, s čimer sta se strinjali tako večina kot opozicija v tamkajšnjem občinskem svetu. Slišati je bilo, da so prostovoljci na Zelenem škunerju, jadrnici organizacije Legambiente, ki je postala simbol njene kampanje za nadzorovanje čistosti voda, uporabili različne kriterije kot drugod na Tržaškem.

Na Goriškem so vzorčili v tržiški Marini Julii blizu igral, v Gradežu pri Rtu Zdoba ob izlivu Soče in na glavni plaži, natančneje blizu križišča med Ul. Svevo in Drevoredom del Sole. Vzorce vode so v Lignanu zajeli pri izlivu Tilmenta ter na plaži ob Tržaškem nabrežju v bližini lokala Terrazza a mare, pri Preceniccu pa pri izlivu reke Stella.

Da spodbudni rezultati analiz še ne pomenijo, da si lahko oddahnemo, je ob včerajšnji predstavitvi izsledkov okoljske kampanje Zelenega škunerja poudaril Sandro Cargnelutti, predsednik Legambiente FJK. Na rezultate so, kot je poudaril, vplivale tudi vremenske razmere v obdobju, ko so zbirali vzorce, to je bilo 25. julija.