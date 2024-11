Moškemu zasegli naboje in pištolo

Policiste so v petek nekaj po polnoči obvestili o pretepu v enem od koprskih lokalov, poročajo Primorske novice. Ob prihodu na kraj je so ugotovili, da so se sprli in stepli štirje gostje, ki pa so s kraja pobegnili z dvema voziloma. Policisti so eno vozilo izsledili in pri postopku z voznikom zasegli naboje in pištolo brez serijskih številk. Zoper 36-letnega moškega bodo podali kazensko ovadbo zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom. V zvezi z dogajanjem nadaljujejo z zbiranjem obvestil.